В Рязани 10 сентября отключат холодную воду

Ресурс перестанут давать по следующим адресам: 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина 2, 3, 5, 7, 9; 2-я Железнодорожная с д.
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