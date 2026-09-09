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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 10 сентября отключат холодную воду

В Рязани 10 сентября отключат холодную воду

Ресурс перестанут давать по следующим адресам:  1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина 2, 3, 5, 7, 9; 2-я Железнодорожная с д.

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