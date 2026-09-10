Эквадор: один человек был убит после того, как неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю, двигавшемуся по Авенида Рауль Клементе Уэрта, возле автобусной остановки Virgen de Monserrate в Центральном Гуасмо, Гуаякиль, в вечерние часы 9 сентября.