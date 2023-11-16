В Рязани полицейские провели час правовых знаний в детской библиотеке

В настоящее время на территории Рязанской области проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2023», направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
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