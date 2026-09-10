Борис Титов: качество деловых контактов с китайскими партнерами будет измеряться Индексом делового доверия Россия — Китай

Об этом сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил в ходе седьмого Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса, который проходит в Москве, в Национальном центре «Россия».