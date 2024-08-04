КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании

Лидер ХАМАС Исмаил Хания© AP Photo / Vahid Salemi Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части ВС) опроверг версию о вербовке иранских разведслужб для убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС, заявил депутат, председатель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи.
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