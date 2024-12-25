Американский крейсер за ночь обстрелял сразу два своих истребителя. Пилоты возмущены низкой подготовкой моряков

Крейсер Gettysburg обстрелял сразу два американских истребителя за одну ночь Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, обстрелял еще один самолет.
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