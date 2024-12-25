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Американский крейсер за ночь обстрелял сразу два своих истребителя. Пилоты возмущены низкой подготовкой моряков

Американский крейсер за ночь обстрелял сразу два своих истребителя. Пилоты возмущены низкой подготовкой моряков

Крейсер Gettysburg обстрелял сразу два американских истребителя за одну ночь Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, обстрелял еще один самолет.

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