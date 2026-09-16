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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Батраков в одной из сильнейших команд Европы, рядом большие игроки. Там проще, чем вытащить клуб с 15-го места в число лучших, как делали мы. Критика – это нормально»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил первые матчи Алексея Батракова за « Галатасарай ».

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