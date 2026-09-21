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Мировое обозрение

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Эра человекоподобных роботов началась: за прошлый год в мире было продано 7000 андроидов, а в этом их будет почти в 13 раз больше

Эра человекоподобных роботов началась: за прошлый год в мире было продано 7000 андроидов, а в этом их будет почти в 13 раз больше

Международная федерация робототехники (IFR) впервые включила человекоподобных роботов в свою отраслевую статистику — и сразу обозначила рубеж, который еще вчера казался фантастикой.

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