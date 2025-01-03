Власти Ноябрьска провели рейд по аварийным и расселенным домам

В Ноябрьске сотрудники управления ГО и ЧС горадминистрации провели профилактический рейд. Специалисты проверили местные деревяшки, уже расселенные дома и аварийные здания, чтобы предотвратить возникновение пожаров.
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