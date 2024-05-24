ВСУ идут ва-банк. Вытащены даже морпехи из Крынок. Под Харьковом идёт зачистка

Фото: коллаж Царьграда.Вчера 38K прочитали Группировка войск "Север" продолжает идти в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, однако некоторые военкоры поспешили заявить, что наступление "северян" встало.
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