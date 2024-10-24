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Мода и Шоу-бизнес

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Актрису Яну Троянову оштрафовали за неподачу отчетности о деятельности иноагента

Актрису Яну Троянову оштрафовали за неподачу отчетности о деятельности иноагента

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 80 тысяч рублей актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за неподачу отчетности о своей иноагентской деятельности в уполномоченный орган.

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