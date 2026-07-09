Девам нельзя спешить, а Ракам не стоит поддаваться на провокации: гороскоп на пятницу, 10 июля

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля. Овен Этот день окажется очень непростым для вас в том случае, если вы привыкли рассчитывать на свою способность к импровизации, думаете, что умеете быстро приспосабливаться к любой ситуации и мгновенно принимать правильные решения.