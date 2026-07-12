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Холанд посетил концерт рэпера Flo Rida после вылета с чемпионата мира

Холанд посетил концерт рэпера Flo Rida после вылета с чемпионата мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после поражения от Англии в 1/4 финала чемпионата мира вместе с партнерами по национальной команде отправился в популярный ночной клуб в Майами на концерт рэпера Flo Rida.

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