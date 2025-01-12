Президент Словакии отказался посещать Киев

Президент Словакии Петр Пеллегрини отказался от визитов в Киев, словацкое агентство TASR. Это стало еще одним шагом в обострении отношений между Словакией и Украиной после прекращения транзита через украинскую территорию российского газа, получателем которого была Словакия.
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