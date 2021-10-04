Сергей ЕПолитика«Перемирия не будет!»: Чехия хочет диалога от России. Реакция Москвы поразила даже скептиков Чешские политики все же не настолько недальновидны, как многим казалось после их многочисленных нападок в сторону России.Вернуться к статье1511НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинДай Бог чтобы так было, но не уверен что нынешние правители не продадутся западуегор егоровА что Россия то ответила, из статьи я так и не понял? Понял, что наверно послала, а куда и как надолго?Людмила КормичПредлагаю дорожную карту (минимальные действия): 1.Прекратить Чехией вандализм в отношении памятников и захоронений советских воинов. 2.Прекратить Чехией любые действия, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. 3.Прекратить Чехией провокации и антироссийскую риторику. 4.Наказать лиц, виновных в действиях, направленных в попытках очернить и исказить роль СССР и РСФСР в истории человечества. 5.Восстановить все уничтоженные и осквернённые памятные места, связанные с освобождение Чехословакии советскими войсками. 6.Принести извинения России и дать правдивую оценку своим действиям. 7.Внести изменения в учебники для отражения реальной роли СССР и России в исторических событиях. 8.Приползти в Москву на коленях и умолять о прощении. И вот только потом попробовать просить РФ о восстановлении отношений.ИИванПолностью согласен, хотя не дипломат, просто русский.ИванЧехи нам ещё за "белочехов" и сотруднечество с Гитлером НЕ ответили...ИванРоссия самодостаточна, и братство оплачивать более НИкому не намеренаВаша СветлостьСейчас России нет смысла вообще говорить о Чехии, сухо просят Швейки. Вот ближе к весне они станут куда как дружелюбнее, когда хвостики основательно подмерзнут.ОНОлег НикитинНадо понимать, что кто публично принесет извинения Москве- проиграет выборы в Чехии. Так что как раз перед выборами никто в сторону Москвы не смотрит, не надо строить иллюзийВиктор ГемановНет хуже распри между родственниками! Самое святое, самое главное при этом забывается, остаётся только голая корысть...Мельников АлександрЧехи нам родственники? Это вы на могилах расстрелянных и повешенных в 1917-1919 гг. белочехами расскажите. Расскажите об этом погибшим в Великой Отечественной Войне солдатам и гражданским от изготовленных в чехами боеприпасов, под гусеницами чешских танков, под бомбами сбрасываемыми с чешских самолётов.юрий смирновбез них проживемПавелЗзаварзинБелые в Америке лижут ботинки у негров за прошлые грехи. Чехи пусть поставят на место памятник Коневу для начала.БОБорис ОсиповЗа это тоже надо выставить счет...Галина ЕмельяноваРоссия, слава Богу перестает подставлять под удар "вторую щеку". Это заслуга полностью нашего президента! Хватит, достаточно поглумились над нашей страной и её историей.Владимир АверьясовПредавший один раз- продаст и второй, и третий раз и...Комментировать
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