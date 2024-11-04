В Киеве подписали соглашения со Всемирным банком о выделении около 600 миллионов долларов

Шмыгаль: правительство Украины подписало соглашения со Всемирным банком Украинское правительство подписало соглашение со Всемирным банком, которое предусматривает выделение Киеву почти 600 миллионов долларов.
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