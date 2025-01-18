Новый доступный спорткар с запоминающимся дизайном, наконец, готов к продажам

Рынок доступных спортивных автомобилей пополнился новым игроком – . Этот электрический родстер, ранее известный как SC-01, представляет собой результат сотрудничества стартапа Tianjin Gongjianpai Auto Technology и, что немаловажно, косвенной поддержки технологического гиганта Xiaomi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии