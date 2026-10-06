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«Я здесь не останусь! Я уезжаю»: Берман рассказал, как ночью сбежал из отеля в Малайзии

Haas F1 TeamГонщик команды Haas в Формуле 1 Оливер Берман рассказал, что в дни Гран При Бахрейна, проходившего в Малайзии, вынужден был посреди ночи уехать из гостиницы.

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