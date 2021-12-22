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Путин и Макрон поговорили о предложениях о гарантиях безопасности

Путин и Макрон поговорили о предложениях о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. .Было поднято несколько тем, в том числе и ситуация вокруг Украины, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на информацию на сайте Кремля.

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