Путин и Макрон поговорили о предложениях о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. .Было поднято несколько тем, в том числе и ситуация вокруг Украины, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на информацию на сайте Кремля.