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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о желании возглавить сборную России: «Плох солдат, который не стремится быть генералом. Но я не живу в мечтах. Сейчас достаточно работы в ЦСКА, вся энергия туда»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможности поработать в сборной России. – Вас называют будущим тренером сборной России.

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