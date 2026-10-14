Покров Пресвятой Богородицы: история, традиции и празднование в Воронеже

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы — праздник, с которым связаны многовековые церковные традиции, свадебные обычаи и народные приметы о зиме.
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