Карелия прощается с выдающимся ученым Вячеславом Орфинским

Сегодня Петрозаводск и Карелия прощается с одним из главных защитников истории и архитектуры нашего края – ученым, профессором и членом Российской академии архитектуры и строительных наук Вячеславом Орфинским.
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