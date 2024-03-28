Как правильно выбирать рассаду?

Наступает весна и рынки полнятся рассадой овощных, огородных, цветочных и других культур. Продажу рассады осуществляют частники, специализированные фермерские хозяйства, садовые товарищества и специализированные магазины.
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