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Социологи РФ столкнулись с препятствиями при работе в Абхазии

Социологи РФ столкнулись с препятствиями при работе в Абхазии

Телевидение республики спрятало интервью гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, посвященное проведению опроса перед выборами Телевидение Абхазии без объяснений спрятало "под сукно" интервью генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, посвященное проведению опроса перед выборами в этой республике, а социологам Института социального маркетинга (ИНСОМАР) пытались помешать провести исследование на эту же тему.

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