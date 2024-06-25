Global look press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk Террористическая организация "Украина" унаследовала традиции предыдущих поколений террористов, уже века полтора нацеленных на превращение русских на юго-западе Руси в антирусских.
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