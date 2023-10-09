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В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 тел погибших

В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 тел погибших

Около 260 тел гостей музыкального фестиваля нашли волонтеры на юге Израиля, где проводился музыкальный фестиваль, передает телеканал i24 информацию медицинской организации ZAKA.

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