Генерал НАТО Бридлав счел хорошим знаком заявления Макрона о войсках на Украине

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав назвал "хорошим знаком" слова президента Франции Эммануэля Маркона о возможности отправки сухопутных войск стран Запада на Украину.
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