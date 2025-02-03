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"Зеленский, ты что творишь?": Инсайдеры — о взрыве ядерной бомбы под Полтавой

"Зеленский, ты что творишь?": Инсайдеры — о взрыве ядерной бомбы под Полтавой

На днях в районе Полтавы произошло землетрясение. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, оно могло быть вызвано испытаниями ядерного оружияВ минувшую субботу в Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,67.

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