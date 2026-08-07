Терапевт опроверг миф об опасности наличных денег как источника инфекций

Наличные деньги действительно собирают множество микроорганизмов, однако считать их одним из самых опасных источников инфекций не стоит, рассказал врач-терапевт Александр Козлов в беседе со Здоровьем Mail.
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