Раменское предприятие КРЭТ обновило парк станков с числовым программным управлением

Фото: Александр Уткин Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» пополнился новыми системами обработки металла с числовым программным управлением (ЧПУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии