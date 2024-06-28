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Раменское предприятие КРЭТ обновило парк станков с числовым программным управлением

Раменское предприятие КРЭТ обновило парк станков с числовым программным управлением

Фото: Александр Уткин Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» пополнился новыми системами обработки металла с числовым программным управлением (ЧПУ).

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