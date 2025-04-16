Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Это моя честь!": заложница Будённовска получила по лицу и 7 суток ареста за попытку снять никаб

"Это моя честь!": заложница Будённовска получила по лицу и 7 суток ареста за попытку снять никаб

Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online Инцидент в Московском метрополитене опять поднимает вопрос о мерах безопасности на общественном транспорте, которые игнорируются радикалами.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
Вот видите- яркий пример. Тема не актуальная и обсуждения нет.
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5 час.
Александр
От дураков поклон.Не хрена было лезть со своими понятиями к другим людям.
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3 час.
Геннадий Сытник
От тебя, дурака, и поклона не дождёшься.
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2 час.
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