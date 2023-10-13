Даже если у вас есть врожденный талант схватывать всё на лету, способности всё равно не помешает тренировать.
8 головоломок для остроты зрения и ума
Комментарии
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владимир коверко
составитель неуч. первой молоко выпьет собака 4 потом 3 потом 1 а последняя 2 , а про чайники - уровень воды не может быть выше горловины чайника !
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15 час.
Константин Кузьмин
Вы неправы. Все собаки, кроме номера два останутся без молока, так как перекрыты трубки, идущие к ним. А про чайники вы правы. Носик у низкого чайника выше горловины, и воды больше не набрать.
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12 час.
Константин Кузьмин
На пятой картинке забыли выделить собаку в переноске у мужика, сидящего на скамье. Или это не собака?
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12 час.
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