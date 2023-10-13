8 головоломок для остроты зрения и ума

владимир коверко составитель неуч. первой молоко выпьет собака 4 потом 3 потом 1 а последняя 2 , а про чайники - уровень воды не может быть выше горловины чайника !

Константин Кузьмин Вы неправы. Все собаки, кроме номера два останутся без молока, так как перекрыты трубки, идущие к ним. А про чайники вы правы. Носик у низкого чайника выше горловины, и воды больше не набрать.