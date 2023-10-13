Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Кузьмин
    На пятой картинке забыли выделить собаку в переноске у мужика, сидящего на скамье. Или это не собака?8 головоломок для...
  • Константин Кузьмин
    Вы неправы. Все собаки, кроме номера два останутся без молока, так как перекрыты трубки, идущие к ним. А про чайники ...8 головоломок для...
  • владимир коверко
    составитель неуч. первой молоко выпьет собака 4 потом 3 потом 1 а последняя 2 , а про чайники - уровень воды не может...8 головоломок для...

8 головоломок для остроты зрения и ума

8 головоломок для остроты зрения и ума

Даже если у вас есть врожденный талант схватывать всё на лету, способности всё равно не помешает тренировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир коверко
составитель неуч. первой молоко выпьет собака 4 потом 3 потом 1 а последняя 2 , а про чайники - уровень воды не может быть выше горловины чайника !
Ответить
15 час.
Константин Кузьмин
Вы неправы. Все собаки, кроме номера два останутся без молока, так как перекрыты трубки, идущие к ним. А про чайники вы правы. Носик у низкого чайника выше горловины, и воды больше не набрать.
Ответить
12 час.
Константин Кузьмин
На пятой картинке забыли выделить собаку в переноске у мужика, сидящего на скамье. Или это не собака?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх