В Steam вышел симулятор мастера по ремонту компьютеров, в котором нужно обманы...

В Steam вышел симулятор мастера по ремонту компьютеров, в котором нужно обманывать клиентов и воровать их деньгиНезависимая студия Cheesecake Dev выпустила в Steam необычную игру под названием Computer Repair Shop, в котором игрок управляет нечестным мастером по ремонту компьютеров.