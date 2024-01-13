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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышел симулятор мастера по ремонту компьютеров, в котором нужно обманы...

В Steam вышел симулятор мастера по ремонту компьютеров, в котором нужно обманы...

В Steam вышел симулятор мастера по ремонту компьютеров, в котором нужно обманывать клиентов и воровать их деньгиНезависимая студия Cheesecake Dev выпустила в Steam необычную игру под названием Computer Repair Shop, в котором игрок управляет нечестным мастером по ремонту компьютеров.

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