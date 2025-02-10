Россияне скупают приставки из-за возможного запрета их поставок в РФ

За девять дней — с 28 января по 5 февраля — в России купили на маркетплейсах почти 25 тыс. игровых приставок и консолей, подсчитали аналитики Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) на основе данных о продажах на маркетплейсах.