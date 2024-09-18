Модернизации парка МУП «ТТП» Орла не будет

Накануне, 17 сентября, на прошедшем заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета депутаты попробовали поднять вопрос о модернизации подвижного состава МУП «ТТП» города Орла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии