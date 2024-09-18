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Модернизации парка МУП «ТТП» Орла не будет

Модернизации парка МУП «ТТП» Орла не будет

Накануне, 17 сентября, на прошедшем заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета депутаты попробовали поднять вопрос о модернизации подвижного состава МУП «ТТП» города Орла.

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