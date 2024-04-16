Штурмовые отряды 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» продолжают уничтожать опорные пункты украинских националистов и зачищать освобожденные населенные пункты на Авдеевском направлении специальной операции.
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