"Сегодня армия люто ненавидит слово «переговоры», это я вам доношу мнение людей, которые воюют в окопах" (с)

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με "Армия люто ненавидит слово «переговоры»!. Если для продолжения СВО в ВС РФ не хватает личного состава, российским властям нужно прямо сказать об этом народу.
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