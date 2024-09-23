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Главные новости дня, 23 сентября 2024 года

Главные новости дня, 23 сентября 2024 года

Российский лидер Владимир Путин по итогам визита в Республику Саха (Якутия). Президент РФ распорядился реализовать программы по привлечению кадров на Дальний Восток, рассмотреть повышение эффективности программ по привлечению медкадров в ДФО, принять меры по созданию передовых инженерных школ, а также вывести северные надбавки из-под прогрессивной шкалы НДФЛ.

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