Преодолеть дистанцию можно было как бегом, так и ходьбой. Все участки мероприятия получили сертификаты 👏.
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Преодолеть дистанцию можно было как бегом, так и ходьбой. Все участки мероприятия получили сертификаты 👏.