Сенатор Игорь Мурог встретился с волонтерами РГУ имени Есенина

Игорь Мурог, ранее возглавлявший вуз, отметил, что работа волонтеров на Донбассе очень важна. Рязанские студенты помогают в госпиталях, раздают гуманитарную помощь, учат детей на освобожденных территориях.
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