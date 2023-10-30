В Приморье назначен новый министр здравоохранения

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время еженедельной планерки с руководителями региональных органов власти и главами муниципальных образований представил временно исполняющего обязанности министра здравоохранения края Евгения Шестопалова, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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