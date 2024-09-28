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На второй день после выступления Путина: Видео, которое стёрло все "красные линии"

На второй день после выступления Путина: Видео, которое стёрло все "красные линии"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА7K прочтений Сегодня Вечером 25 сентября президент Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину России — прочертил очередную "красную линию" для наших врагов.

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Комментарии
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Любовь Головина
В Генштабе сидят продавшиеся предатели и трусы, а не генералы,которые не в состоянии принимать серьезные решения,где необходимо действовать, а не заниматься говорильней. Враги нашу страну и Армию давно уже серьезно не воспринимают из-за постоянных &quot; озабоченностей&quot; и голословных &quot;угроз&quot; с нашей стороны. Вот они и творят, что им вздумается, понимая,что это все им вновь сойдет с рук. Очень больно и обидно за наших ребят, которые из-за всех этих говорунов погибают пачками, и никому до этого нет дела.
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