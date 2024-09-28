На второй день после выступления Путина: Видео, которое стёрло все "красные линии"

Любовь Головина

В Генштабе сидят продавшиеся предатели и трусы, а не генералы,которые не в состоянии принимать серьезные решения,где необходимо действовать, а не заниматься говорильней. Враги нашу страну и Армию давно уже серьезно не воспринимают из-за постоянных " озабоченностей" и голословных "угроз" с нашей стороны. Вот они и творят, что им вздумается, понимая,что это все им вновь сойдет с рук. Очень больно и обидно за наших ребят, которые из-за всех этих говорунов погибают пачками, и никому до этого нет дела.