Пять дней ударов по Киеву. Чего добилась Россия?

Русская армия пять дней подряд наносит удары по критическим объектам ВСУ в Киеве. Западные спецслужбы предупреждают Украину, что удары будут продолжаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин назвал гибе...
- Запад провёл рабо...
- СМ Снаряд попавший д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым