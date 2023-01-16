smi.today

4 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Евреи всю жизнь поддерживали Гитлера, убивали и грабили своих соплеменников, лгали миру о холокосте, а теперь правда ...В МИД РФ отказали...
  • Александр Лесков
    Молодчина,  старина!  Дай  Бог  Здоровья  на много  лет!!!  И  светлую  голову!Путин ночью на Кр...
  • Sergiy Che
    Светка тоже хочет урвать се на котлетки...)))«Все удивились»: ...

Переговоры о мире с Украиной возможны только после полного поражения ВСУ

Переговоры о мире с Украиной возможны только после полного поражения ВСУ

Одной из самых обсуждаемых тем в последние часы стали слова постпреда России при ООН Василия Небензи от 14 января сего года о том, Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путём То есть на переговорах о мире.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх