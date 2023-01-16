Переговоры о мире с Украиной возможны только после полного поражения ВСУ

Одной из самых обсуждаемых тем в последние часы стали слова постпреда России при ООН Василия Небензи от 14 января сего года о том, Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путём То есть на переговорах о мире.
Одной из самых обсуждаемых тем в последние часы стали слова постпреда России при ООН Василия Небензи от 14 января сего года о том, Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путём То есть на переговорах о мире.
Свежие комментарии