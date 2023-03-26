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Прощай, пенсия: еле передвигающейся на костылях звезде советского кино Фатеевой обнесли квартиру

Прощай, пенсия: еле передвигающейся на костылях звезде советского кино Фатеевой обнесли квартиру

Актриса живет затворницей в своей пятикомнатной квартире в Москве. Звезда фильмов "Три плюс два" и "Место встречи изменить нельзя" с трудом передвигается на костылях, да и в целом здоровье подводит – все-таки уже 88 лет, возраст дает о себе знать.

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