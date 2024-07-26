От Аллы Пугачевой отворачиваются очень влиятельные люди

Перед певицей Аллой Пугачевой остается все меньше открытых дверей. Артистка продолжает быть значимой фигурой в мире российского шоу-бизнеса, однако ее высказывание о «холопах и рабах» привело к тому, что от нее отвернулись не только поклонники, но и олигархи.