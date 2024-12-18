В Калерии создали уникальное приложение для поиска ягод и грибов

Приложение, прогнозирующее удачное произрастание дикоросов, создали в Калерии.Специалисты из Центра искусственного интеллекта ПетрГУ совместно с компанией «Ягоды Карелии» разработали уникальную цифровую технологию, которая поможет собирать ягоды и грибы.
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