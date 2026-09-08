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Царьград

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Победа АдГ в Саксонии-Анхальт расколола политическую систему Германии

Победа АдГ в Саксонии-Анхальт расколола политическую систему Германии

Оппозиционная партия впервые в истории региона набрала почти 44% голосов, оставив правящий блок канцлера Мерца с унизительным результатом.

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