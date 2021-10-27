COVID-19 диагностирован ещё у 70 жителей Тувы

В Туве за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз подтвердился у 30 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.