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ХМАО под угрозой атаки БПЛА — в Сургуте впервые ввели план «Ковёр».

ХМАО под угрозой атаки БПЛА — в Сургуте впервые ввели план «Ковёр». Ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в аэропортах Сургута, Игрима, Нягани, Советского и Урая.

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